​Бразильские новички Иван и Мантуан выбрали номера в «Зените»

Во вторник «Зенит» официально объявил о переходах в свои ряды двух футболистов из Бразилии – голкипера Ивана Куарежмы и полузащитника Густаво Мантуана. Пресс-служба «сине-бело-голубых» рассказала, под какими номерами новички будут играть за команду. Так, Иван Куарежма выбрал номер 1, а Густаво Мантуан – номер 31.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в пятницу, 22 июля. Во втором туре Российской премьер-лиги команда Сергея Семака сыграет против «Крыльев Советов». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на поле «Газпром Арены». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени.