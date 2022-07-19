Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» объявил о переходе Мантуана официально

19 Июля 2022 • 15:47 Комментировать

«Зенит» посредством своего официального сайта объявил о пополнении в составе команды. «Сине-бело-голубые» арендовали у «Коринтианса» атакующего полузащитника Густаво Мантуана. Речь идёт об аренде на сезон 2022/2023 с опцией о праве выкупа.

21-летний Густаво Мантуан является воспитанником «Коринтианса». Авторитетный портала transfermarkt оценивает бразильца в 1,5 миллиона евро.

Напомним, что ранее состав «Зенита» на правах аренды пополнил другой игрок «Коринтианса» - вратарь Иван Куарежма. В обратном же направлении – из российского клуба в бразильский – ранее отправился Юри Алберто.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Густаво Мантуан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
15:55 · Россия. Премьер-лига
​Бразильские новички Иван и Мантуан выбрали номера в «Зените»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Созин – о контракте Вендела на 25 миллионов евро в год: «Не думаю, что эти деньги нужно было вкладывать в другое дело» 1 эксклюзив
15:21 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Продление Вендела — важнейшее достижение руководства клуба»
15:03 · Россия. Первая лига
Билялетдинов: «Думаю, Набиуллину нужен «Рубин»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Ловчев – о похоронах Ярцева: «На похороны Федуна и Заремы столько людей не соберётся»
14:44 · Россия. Премьер-лига
Самедов хочет сыграть за ветеранов «Спартака» в матче-реванше с «Зенитом»
14:29 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА ищет центрального защитника в топ-лигах Европы эксклюзив
14:20 · Россия. Премьер-лига
Гаджи Гаджиев отреагировал на задержание Махача Гаджиева
14:19 · Россия. Премьер-лига
Известный рэпер Гуф начнёт футбольную карьеру в Медиалиге
12:57 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Пари НН» Севикян рассказал, когда дебютирует на нижегородский клуб
12:42 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» объяснили длительное восстановление Миранчука
12:13 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» в ближайшее время подпишет Веру из «Лануса»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Генич - об игре «Спартака»: «Ни рыба, ни мясо» 1
11:06 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на новость о продлении контракта с Венделом
11:01 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Рубина» Гаджиев арестован за мошенничество
Все новости
Рекомендуем