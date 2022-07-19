«Зенит» посредством своего официального сайта объявил о пополнении в составе команды. «Сине-бело-голубые» арендовали у «Коринтианса» атакующего полузащитника Густаво Мантуана. Речь идёт об аренде на сезон 2022/2023 с опцией о праве выкупа.

21-летний Густаво Мантуан является воспитанником «Коринтианса». Авторитетный портала transfermarkt оценивает бразильца в 1,5 миллиона евро.

Напомним, что ранее состав «Зенита» на правах аренды пополнил другой игрок «Коринтианса» - вратарь Иван Куарежма. В обратном же направлении – из российского клуба в бразильский – ранее отправился Юри Алберто.