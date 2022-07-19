​Ловчев – о похоронах Ярцева: «На похороны Федуна и Заремы столько людей не соберётся»

Во вторник был похоронен экс-наставник национальной сборной России Георгий Ярцев, который ушёл из жизни на прошлой неделе в возрасте 74 лет. По поводу прощания с известным тренером высказался Евгений Ловчев, в своё время выступавший за «Спартак».

«Я не думаю, что на похороны Федуна и Заремы соберётся столько же людей. Ещё Пушкин написал: «К нему не зарастёт народная тропа». Для меня это показатель, как человека любят и какой след он оставил в этой жизни», - слова Ловчева приводит на своих страницах sport24 со ссылкой на эфире канала 360.

Как известно, Леонид Федун является владельцем московского «Спартака», а Зарема Салихова – его супругой. Болельщики «красно-белых» в последние годы регулярно критикуют как Федуна, так и Зарему – за неудачи команды и постоянные скандалы вокруг клуба.