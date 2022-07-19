Самедов хочет сыграть за ветеранов «Спартака» в матче-реванше с «Зенитом»

Недавно на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге прошёл интересный матч между командами ветеранов питерского «Зенита» и московского «Спартака». Питерцы отпраздновали победу со счётом 2:0 благодаря результативным ударам Романа Широкова и Александра Кержакова.

Экс-игрок «Спартака» Александр Самедов заявил Metaratings, что хотел бы принять в матче-реванше. При этом Самедов сказал, что пока он ничего не слышал о планах по проведению такой игры.

Стоит сказать, что во вторник, 19 июля, Александр Самедов отмечает день рождения. Бывшему футболисту сборной России исполнилось 38 лет.