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Самедов хочет сыграть за ветеранов «Спартака» в матче-реванше с «Зенитом»

19 Июля 2022 • 14:44 Комментировать

Недавно на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге прошёл интересный матч между командами ветеранов питерского «Зенита» и московского «Спартака». Питерцы отпраздновали победу со счётом 2:0 благодаря результативным ударам Романа Широкова и Александра Кержакова.

Экс-игрок «Спартака» Александр Самедов заявил Metaratings, что хотел бы принять в матче-реванше. При этом Самедов сказал, что пока он ничего не слышал о планах по проведению такой игры.

Стоит сказать, что во вторник, 19 июля, Александр Самедов отмечает день рождения. Бывшему футболисту сборной России исполнилось 38 лет.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Самедов
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