До закрытия летнего трансферного окна ЦСКА рассчитывает усилить позицию центрального защитника. Московский клуб хочет потратиться на действительно сильного игрока. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «армейцы» изучают рынок центральных защитников в лучших лигах Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.

ЦСКА начал новый чемпионат с победы над «Уралом» со счётом 2:0. Теперь московская команда готовится к куда более сложному поединку против «Сочи». Игра состоится в ближайшую субботу, 23 июля.

Напомним, что летом в ЦСКА сменился тренер – команду возглавил Владимир Федотов.