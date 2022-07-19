Всё идёт к тому, что полузащитник Вендел никуда не уйдёт из «Зенита». Более того, 24-летний бразилец должен подписать новый контракт с чемпионом России последних лет. Сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» удалось раскопать информацию о ключевом пункте нового трудового соглашения Вендела в виде зарплаты. Так, оклад хавбека составит приблизительно 2,5 миллиона евро за сезон.

С момента перехода из лиссабонского «Спортинга», случившегося осенью 2020 года, Вендел провёл за «Зенит» 57 матчей. На счету бразильца восемь голов и восемь результативных передач на партнёров.

Отметим, что именно Вендел стал автором первого гола «Зенита» в новом чемпионате России.