Известный рэпер Гуф начнёт футбольную карьеру в Медиалиге

Проект Медиалиги продолжает набирать популярность за счёт своих звёздных участников. В новом сезоне увидеть на футбольном поле можно будет рэпера Алексея Долматова, широко известного как Гуф. Бывший участник группы Centr выступит за команду «Гамбит». Информацию передаёт телеграм-канал «Первый спорт».

В своё время группа Centr могла похвастаться серьёзной популярностью. Впрочем, коллектив окончательно распался шесть лет назад.

Напомним, что победитель Медиалиги может получить специальное приглашение на участие в розыгрыше Кубка России. Об этом рассказывал Александр Алаев – исполняющий обязанности президента РПЛ.