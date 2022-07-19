Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого тура чемпионата России.

- Если подводить итоги первого тура, каким вы его увидели? Что порадовало, удивило?

- Настрой, борьба. Это похвально. Важно, чтобы этот настрой не улетучился, когда пойдут тур за туром. Когда идет борьба, полыхают страсти – это всегда привлекает внимание. В первом туре не было равнодушных команд, но были неожиданные результаты, судейские казусы, какие-то разборки. Страсти полыхали.

- «Химки» отобрали очки у «Зенита». Как прокомментируете этот факт?

- Это неожиданность. По первому тайму казалось, что «Зенит» разовьет успех. Но в очередной раз коварство сработало. Все получалось неспешно, в полтемпа. Забили, контролировали мяч, и эта уверенность переросла в самоуспокоенность. Питерцы подумали, что затратят сил по минимуму, потому что они умнее, техничнее, класснее. Эти микромоменты были заметны. Но счет-то не 5:0, чтобы так играть. И такое чувство появилось в районе 30-й минуты. Я подумал, что сейчас они доиграются. В итоге «Зенит» недобрал очков. Это встряхнет команду и подогреет интерес.

- «Сочи», ЦСКА и «Крылья Советов» забили на троих девять мячей. Кто из этих команд больше понравился?

- «Сочи» и «Крылья Советов» играли с дебютантами, которые только адаптируются. Им нужно играть быстрее и качественнее. Этим я объясняю такое обилие пропущенных дебютантами мячей. Что касается ЦСКА, надо отдать должное «армейскому» клубу. Я думал, ему будет сложнее, но «Урал» медленно разгоняется. Что касается самарцев, у них есть потери: ушел Сергеев, Зиньковский, Кабутова нет. Но наработанный рисунок и глубина состава позволили уверенно выиграть. Плюс исполнение. Такие голы украшают наш чемпионат. Есть чем полюбоваться. Гол «Зенита» хороший и «Химок» тоже.

- А какой лучший для вас в этом туре?

- Гол Глушенкова претендует на это звание. Также в розыгрыш лучшего я бы включил комбинационный мяч «Зенита». То есть, одного безапелляционно лучшего гола нет. Неплохой мяч забыл Мирзов. Смолов отдал отличный пас в игре с «Ростовом». И, конечно, мяч Мозеса.

- «Спартак» и «Пари НН» спаслись в меньшинстве. О чем это говорит?

- О том, что их соперники посчитали, будто дело сделано, когда оказались в большинстве. Но это же не хоккей, где ты можешь запереть в зоне соперника, и он ошибается. Расположение игроков «Локомотива» в обороне, это просто скандалище. Чтобы такие дырки были, когда там играл Сенников, Нижегородов, Пашинин, Асатиани, Чорлука, Кверквелия - да никогда. Чтобы игроки забивали головой, как на тренировке, это вопиюще. Не знаю, что бы сделал Юрий Палыч с такой линией обороны, с этими творцами такого ответного гола. Для меня этот гол – полнейшее пренебрежение оборонительными функциями. Такое допускается на последней минуте при счете 4:0, и то надо это осуждать.

- «Факел» дал бой «Краснодару», сыграв 2:2. Это неожиданность?

- «Факел» всегда был зубастой командой. Были перепады, они вылетали. Их спасала реформа, как «Енисей» или «Ротор» в свое время. Но традиции в Воронеже есть, это футбольный центр. Мы видим эмоции. «Факел» не случайно поднялся в РПЛ, это точно. Он этого заслужил и не собирается там быть поставщиком очков. Да и «Оренбург» тоже. Хочется, чтобы даже те команды, которые находятся, внизу, не опускали руки, и чтобы середина таблицы не превратилась в болото. Хочется, чтобы не появлялись проходные матчи.

Реклама

- Как оцените ничью «Динамо» с «Ростовом»?

- Матч, как и другие, получился очень интересный. «Динамо», наверное, еще не вышло из под нагрузок. Команда подсдулась, а «Ростов» наоборот. Надо смотреть дальнейшую динамику. Пока непонятно, случайно ли «Динамо» так зависло, или это состояние задержится надолго. И если они не решат судьбу матча в первой половине игры или в начале второй, то в концовке их можно дожать. Им просто повезло, что «Ростов» не забил. И надо посмотреть на «Ростов», почему шла такая раскачка, а потом включение в игру.

- Было заметно, что на стадионах стало меньше болельщиков?

- Я думаю, надо найти какое-то решение и сбросить все договоренности. Нет никаких проблем с этим паспортом болельщика. Забудьте об этом и спокойно его сделайте. Время такое в мире, что закон и порядок должны соблюдаться, в том числе и на спортивных мероприятиях.

Елена Григорьевская