Петербургский «Зенит» посредством официального клубного сайта отрапортовал о пополнении. Ряды чемпиона российской Премьер-лиги пополнил бразильский голкипер Иван Куарежма да Силва.

«Сине-бело-голубые» арендовали вратаря у «Коринтианса». Срок действия трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона. По истечении аренды петербуржцы смогут выкупить 25-летнего игрока.

Иван выступал за «Коринтианс» с января текущего года. Он принял участие в трех поединках и пропустил два мяча.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость бразильца в 2,5 миллиона евро.