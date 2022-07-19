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«Зенит» объявил о трансфере бразильца Ивана официально

19 Июля 2022 • 12:16 Комментировать

Петербургский «Зенит» посредством официального клубного сайта отрапортовал о пополнении. Ряды чемпиона российской Премьер-лиги пополнил бразильский голкипер Иван Куарежма да Силва.

«Сине-бело-голубые» арендовали вратаря у «Коринтианса». Срок действия трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона. По истечении аренды петербуржцы смогут выкупить 25-летнего игрока.

Иван выступал за «Коринтианс» с января текущего года. Он принял участие в трех поединках и пропустил два мяча.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость бразильца в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Иван Куарежма да Силва
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