В «Зените» отреагировали на новость о продлении контракта с Венделом

Сегодня утром появилась информация о том, что бразильский полузащитник Вендел останется в «Зените» и продлит контракт с клубом. На эту новость отреагировал генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Правда ли, что «Зенит» продлил контракт с Венделом? В процессе», - сказал руководитель в интервью «Спорт-экспрессу».

Бразильский хавбек выступает за петербургский коллектив с октября 2020 года. На его счету 57 сыгранных матчей за «Зенит», в которых он отличился восемью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Действующий его контракт рассчитан до лета 2025 года.