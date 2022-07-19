Экс-игрок «Рубина» Гаджиев арестован за мошенничество

34-летний футболист Махач Гаджиев арестован в Москве по обвинению в мошенничестве, об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно данным источника, игрок находился в розыске с конца прошлого года. Гаджиев был задержан правоохранительными органами в понедельник, 18 июля, во время проверки документов. По ходу процедуры выяснилось, что игрок находится в розыске.

В настоящий момент решается вопрос о транспортировке Махача в Дагестан, где пройдет дальнейшее разбирательство.

За свою футбольную карьеру Гаджиев поиграл в составе махачкалинского «Анжи», казанского «Рубина», самарских «Крыльев Советов» и других клубов.