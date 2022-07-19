«Мне придётся учиться жить заново»: Романцев попрощался с Ярцевым

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев посетил церемонию прощания с Георгием Ярцевым, с которым вместе работал в «народной команде».

«Последние 45 лет моя жизнь связана с Георгием. Теперь мне придётся учиться жить заново. Спасибо тебе за всё, друг», - передает слова прощальной речи Романцева корреспондент «Чемпионата».

Ярцев ушел из жизни в возрасте 74 лет в пятницу, 15 июля.

Георгий Александрович в свое время тренировал «Спартак», «Торпедо», «Динамо», «Ротор» и сборную России. Вместе с «красно-белыми» он становился чемпионом страны в 1996 году.