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Абаскаль вместе с игроками «Спартака» прибыл на похороны Ярцева

19 Июля 2022 • 10:37 Комментировать

В эти минуты в академии московского «Спартака» проходить прощание с Георгием Ярцевым, скончавшимся в пятницу, 15 июля. Он ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Как сообщают журналисты «Спорт-экспресса», похороны прославленного тренера посетили наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль и некоторые футболисты команды.

Напомним, что Ярцев в разные годы был наставником «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». С «народной командой» Георгий Александрович выигрывал чемпионат России.

Добавим, что с 2003 по 2005 год Ярцев тренировал национальную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Ярцев Гильермо Абаскаль
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