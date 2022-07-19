Абаскаль вместе с игроками «Спартака» прибыл на похороны Ярцева

В эти минуты в академии московского «Спартака» проходить прощание с Георгием Ярцевым, скончавшимся в пятницу, 15 июля. Он ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Как сообщают журналисты «Спорт-экспресса», похороны прославленного тренера посетили наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль и некоторые футболисты команды.

Напомним, что Ярцев в разные годы был наставником «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». С «народной командой» Георгий Александрович выигрывал чемпионат России.

Добавим, что с 2003 по 2005 год Ярцев тренировал национальную сборную России.