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Агент высказался о будущем Кучаева в ЦСКА

19 Июля 2022 • 10:22 Комментировать

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы хавбека московского ЦСКА Константина Кучаева, высказался относительно будущего футболиста.

«У Константина контракт с ЦСКА. В клубе на него рассчитывают. На данный момент он игрок ЦСКА», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Напомним, что вторую часть прошлого сезона полузащитник провел на правах аренды за казанский «Рубин». Он сыграл десять матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Срок действующего контракта Кучаева с «армейцами» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев
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