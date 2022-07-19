Агент высказался о будущем Кучаева в ЦСКА

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы хавбека московского ЦСКА Константина Кучаева, высказался относительно будущего футболиста.

«У Константина контракт с ЦСКА. В клубе на него рассчитывают. На данный момент он игрок ЦСКА», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Напомним, что вторую часть прошлого сезона полузащитник провел на правах аренды за казанский «Рубин». Он сыграл десять матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Срок действующего контракта Кучаева с «армейцами» рассчитан до середины 2024 года.