Куда податься Дзюбе: Где продолжит карьеру лучший бомбардир в истории Премьер-лиги

Уже стартовал новый сезон Премьер-лиги, а Артём Дзюба всё ещё без клуба и поддерживает форму с командой первого дивизиона. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» размышляет, где может оказаться нападающий.

Кажется, Артём Дзюба сам не ожидал, что окажется в такой ситуации. Когда по итогам прошлого сезона он покинул «Зенит», то, видимо, был уверен, что сможет найти новую команду. Сейчас 33 года – ещё не приговор. В прошлом сезоне в 28 матчах Премьер-лиги он забил 11 голов и сделал 7 результативных передач – не самые плохие цифры. Тем не менее Дзюба сейчас не просто без клуба, но и не имеет даже конкретного предложения.

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России пытался найти вариант в Турции. По данным медиа, Дзюба вёл переговоры едва ли не со всеми клубами страны, у которых водятся деньги, но договориться не смог. Причиной называют финансы: якобы аппетиты российского форварда с учётом пожеланий по сроку контракта оказались чрезмерными по мнению турецких коллективов.

Штука в том, что в России найти новый клуб не так-то просто. Почти все серьёзно сократили свои бюджеты по сравнению с прошлым сезоном. Но дело даже не только в деньгах, хотя и в них тоже. Из клубов, которые на что-то претендуют в России, потребность в нападающем есть разве что у «Сочи» после уходы Матео Кассьеры. Возможно, ещё ЦСКА мог бы рассмотреть вариант подписания Дзюбы, но вряд ли руководство «армейцев» хочет злить болельщиков команды.

Наверное, всерьёз рассуждать о переходе Дзюбы в«Рубин», с которым он тренируется, сейчас не следует. Всё же представить форварда пускай и у Слуцкого, но в первой лиге, слишком сложно. Это уж на случай, если вообще других вариантов не будет. Очевидно, что даже в Премьер-лиге Дзюбу готовы будут подписать середняки. Однако это вряд ли устраивает самого форварда уже с точки зрения амбиций.

Судя по всему, будущее Дзюбы теперь решится ближе к концу закрытия трансферного окна. Форварда связывают с «Ференцварошем», который возглавляет Станислав Черчесов. Однако венгры могут взять высокооплачиваемого форварда, только если пробьются в Лигу чемпионов. Во-первых, это принесёт команде необходимые деньги. Во-вторых, точно нет смысла брать Дзюбу просто для внутренних соревнований Венгрии. При попадании в Лигу чемпионов его опыт хотя бы может помочь. Наверное, примерно то же самое можно сказать и про «Карабах», куда тоже слухи отправляют Дзюбу. С Лигой чемпионов это возможно, а просто для чемпионата Азербайджана он не нужен.

Как только определится состав участников еврокубков, явно будет некий всплеск на трансферном окне, когда кто-то постарается в последний момент укрепить состав. Видимо, в этом и будем главный шанс Дзюбы. А если и там ни с кем не сложится, то придётся договариваться с кем-то в России уже почти на любых условиях, чтобы не остаться без клуба вообще.

Помимо всего прочего, остаются экзотические варианты в условной Саудовской Аравии или другой ближневосточной стране. Там наверняка что-то возможно найти. Только это, по сути, будет завершением карьеры, хотя и хорошо оплачиваемым. Вряд ли сам Дзюба уже готов доигрывать. С другой стороны, возможно, для нападающего это и будет главным выбором этого лета. Либо Дзюба согласится кардинально снизить свои требования, чтобы биться за что-то. Либо можно просто подзаработать, но уже доигрывать.

Роман Андреев