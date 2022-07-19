Бека-Бека предположил, когда российские клубы вернут в еврокубки

Французский легионер московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека высказался о бане российского футбола на международном уровне.

В разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» полузащитник заявил, что по его мнению, через два-три года российские клубы смогут вернуться с еврокубки.

«Верю в это», - подчеркнул французский футболист.

Напомним, что российские клубы и сборная России попали под санкции ФИФА. Клубы Премьер-лиги были отстранены от еврокубков на сезон-2022/2023, а национальную команду не допустили к стыковым матчам чемпионата мира-2022, а также исключили из Лиги наций.