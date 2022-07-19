Чернышов готов возглавить российский клуб

54-летний российский тренер Андрей Чернышов, ныне занимающий пост наставника индийского клуба «Мохаммедан», заявил о готовности возобновить карьеру на родине.

«Если будет достойное приглашение, я его рассмотрю. Если оно устроит меня, то я готов снова поработать в России», - приводятся слова специалиста на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что Чернышов занял пост рулевого «Мохаммедана» в мае прошлого года. В ноябре впервые за 40 лет российский специалист привел клуб к победе в Калькуттской футбольной лиге.

В чемпионате России он известен по работе в «Спартаке», брянском «Динамо» и «Торпедо».