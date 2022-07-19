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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов готов возглавить российский клуб

19 Июля 2022 • 09:28 Комментировать

54-летний российский тренер Андрей Чернышов, ныне занимающий пост наставника индийского клуба «Мохаммедан», заявил о готовности возобновить карьеру на родине.

«Если будет достойное приглашение, я его рассмотрю. Если оно устроит меня, то я готов снова поработать в России», - приводятся слова специалиста на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что Чернышов занял пост рулевого «Мохаммедана» в мае прошлого года. В ноябре впервые за 40 лет российский специалист привел клуб к победе в Калькуттской футбольной лиге.

В чемпионате России он известен по работе в «Спартаке», брянском «Динамо» и «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Чернышов
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