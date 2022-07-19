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Вендел остаётся в «Зените»

19 Июля 2022 • 09:20 Комментировать

Судя по всему, петербургскому «Зениту» удастся сохранить в своем составе бразильского полузащитника Вендела. Как сообщает в соцсетях инсайдер Вене Касагранде, стороны провели переговоры и договорились о подписании нового контракта.

В связи с этим легионер отказался от варианта продолжения карьеры в бразильском «Фламенго», планировавшем арендовать его до завершения сезона-2022/2023.

Вендел присоединился к «Зениту» в октябре 2020 года, перебравшись из португальского «Спортинга». Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

За питерцев бразилец сыграл 57 матчей, записав себе в актив восемь забитых мячей и восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маркус Вендел
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