Вендел остаётся в «Зените»

Судя по всему, петербургскому «Зениту» удастся сохранить в своем составе бразильского полузащитника Вендела. Как сообщает в соцсетях инсайдер Вене Касагранде, стороны провели переговоры и договорились о подписании нового контракта.

В связи с этим легионер отказался от варианта продолжения карьеры в бразильском «Фламенго», планировавшем арендовать его до завершения сезона-2022/2023.

Вендел присоединился к «Зениту» в октябре 2020 года, перебравшись из португальского «Спортинга». Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

За питерцев бразилец сыграл 57 матчей, записав себе в актив восемь забитых мячей и восемь голевых передач.