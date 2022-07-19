Гаджиев: «Кокорин разбазарил свой талант»

Российский футбольный специалист Гаджи Гаджиев поделился своим мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине. Ранее в итальянском клубе назвали трансфер россиянина «ошибкой».

«Кокорин свой талант разбазарил. Саша не вышел на уровень своих возможностей, но у нас таких футболистов много», - передает Betonmobile слова тренера.

Кокорин перебрался во флорентийский клуб из московского «Спартака» зимой прошлого года. С того времени нападающий принял участие в 11 поединках за «Фиорентину», в которых не отметился голевыми действиями.

Трудовое соглашение Александра с «фиалками» рассчитано до середины 2024 года.