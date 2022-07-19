Филимонов: «Для нынешнего «Спартака» 0:4 от «Зенита» - это реальное положение дел»

Экс-голкипер сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с корреспондентом Sport24 высказался о поражении «красно-белых» от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«0:4 в Суперкубке от «Зенита»? Для нынешнего «Спартака» - это реальное положение дел», - заявил Александр во время общения с журналистом.

На прошлых выходных стартовал новый сезон российской Премьер-лиги. В первом туре чемпионата «Спартак» на выезде сыграл против грозненского «Ахмата». «Красно-белые» расписали мировую со счетом 1:1.

Следующим соперником москвичей станет «Краснодар».