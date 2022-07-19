Четыре клуба РПЛ претендуют на Набиуллина

Бывший защитник «Зенита» Эльмир Набуиллин находится в поиске нового клуба. Как сообщает «Спорт-экспресс», у 27-летнего игрока есть несколько вариантов продолжения карьеры.

В услугах футболиста заинтересованы «Пари НН», «Краснодар», столичное «Торпедо» и казанский «Рубин». Источник отмечает, что приоритетным вариантом для Набиуллина является переезд в Казань.

Эльмир является воспитанником академии «Рубина», он находился в системе клуба с 2008 по 2017 год.

Последним местом работы Набиуллина были подмосковные «Химки». В прошлом сезоне Эльмир провел в чемпионате России 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.