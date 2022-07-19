Семак оценил двух бразильских новичков «Зенита»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о новичках команды. К «сине-бело-голубым» присоединились два бразильца – голкипер Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Оба игрока арендованы у «Коринтианса».

В разговоре с «Матч ТВ» специалист заявил, что Мантуану полностью раскрыться не дают травмы. Он надеется, что череда повреждений у игрока закончится, и он добавит «Зениту» в плане вариативности.

Что касается Ивана, его Семак назвал конкурентом для первого номера «сине-бело-голубых». Он надеется на то, что бразилец создаст достойную конкуренцию Михаилу Кержакову.