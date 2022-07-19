Фернандес высказался о трансфере в «Динамо»

Парагвайский защитник Роберто Фернандес поделился мнением о своем скором переходе в московское «Динамо». Ранее президент «Гуарани» заявил, что 22-летний футболист пополнит ряды «бело-голубых» на этой неделе.

«Никогда не думал, что так быстро окажусь в Европе. Горжусь этим. Хочу поблагодарить «Гуарани» за все, что клуб дал мне», - передает слова футболиста D10.

«Динамо» выкупит 80 процентов прав на парагвайца. Трансферная стоимость защитника оценивается в 1,3 миллиона евро.

За «Гуарани» Роберто провел 70 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.