Фернандес станет игроком «Динамо»

Защитник «Гуарани» Роберто Фернандес переезжает в чемпионат России, где будет выступать за столичное «Динамо». Об этом заявил президент парагвайского клуба Эмилио Дахер.

«Роберто переезжает в Россию. Уже все согласовано, он перейдет в новую команду на этой неделе. «Динамо» приобретет 80 процентов прав на игрока», - передает слова руководителя D10.

Стоит отметить, что Фернандес должен заменить в составе «бело-голубых» своего соотечественника Фабиана Бальбуэну, перебравшегося в бразильский «Коринтианс».

За «Гуарани» защитник провел 70 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 1,3 миллиона евро.