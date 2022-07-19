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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фернандес станет игроком «Динамо»

19 Июля 2022 • 07:24 Комментировать

Защитник «Гуарани» Роберто Фернандес переезжает в чемпионат России, где будет выступать за столичное «Динамо». Об этом заявил президент парагвайского клуба Эмилио Дахер.

«Роберто переезжает в Россию. Уже все согласовано, он перейдет в новую команду на этой неделе. «Динамо» приобретет 80 процентов прав на игрока», - передает слова руководителя D10.

Стоит отметить, что Фернандес должен заменить в составе «бело-голубых» своего соотечественника Фабиана Бальбуэну, перебравшегося в бразильский «Коринтианс».

За «Гуарани» защитник провел 70 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 1,3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роберто Фернандес Трансферы футбола - лето 2022
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