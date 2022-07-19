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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк оценил трансфер Агаларова в «Ахмат»

19 Июля 2022 • 06:55 Комментировать

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о трансфере лучшего нападающего прошлого сезона РПЛ Гамида Агаларова в грозненский «Ахмат».

«Агаларов хороший нападающий. В «Ахмате» у него будет больше возможностей забивать голы, чем в «Уфе». Гамид сделал правильный выбор, у него всё впереди», - передает слова Селюка Metaratings.ru.

22-летний нападающий присоединился к «Ахмату» этим летом, заключив трехлетнее трудовое соглашение. Его трансфер обошелся грозненскому клубу в 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Агаларов провел 30 поединков, в которых отметился 20 забитыми мячами (семь – с пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк Ахмат Гамид Агаларов
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