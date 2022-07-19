Денисов: «Спартак» для всех - как красная тряпка для быка»

Хавбек московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о том, что его команда является главным раздражителем для других участников российской Премьер-лиги.

«Все настраиваются на «Спартак». Для всех это как красная тряпка для быка. Поэтому мы выходим и играем, и не важно, какой соперник будет», - поведал футболист в эфире телеканала «Россия 24».

В прошлом сезоне «Спартак» выступил неудачно в Премьер-лиге, финишировав лишь на десятой позиции.

В минувший уик-энд стартовал новый сезон чемпионата России. В первом туре Премьер-лиги «народная команда» на выезде расписала мировую с грозненским «Ахматом» (1:1).