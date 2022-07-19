Клуб Серии А опроверг слухи об интересе к игроку «Рубина»

Руководители «Сампдории» не собираются в это трансферное окно подписывать датского полузащитника казанского «Рубина» Оливера Абильдгора.

Спортивный директор генуэзской команды Даниэле Фаджиано сказал «Чемпионату», что «Самподрия» не заинтересована в услугах датского футболиста, так что в это трансферное окно переход Абильдгора точно исключён. Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что полузащитник попал в сферу интересов нескольких европейских клубов.

В прошлом сезоне Оливер Абильдгор провёл в российском чемпионате в составе «Рубина» 20 матчей, в которых забил один мяч.