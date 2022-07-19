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Тренер «Крыльев Советов»: Глушенков может забить 10 голов за сезон

19 Июля 2022 • 05:16 Комментировать

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал журналистам об игре полузащитника Максима Глушенкова.

Осинькин сказал«Матч ТВ», что Глушенков и в прошлом сезоне, имея место в составе только во второй части чемпионата, забил семь мячей, так что если игрок почувствует уверенность в своих силах, то может забить и десять голов за один сезон.

«Уверенность должна вернуться к Глушенкову после того, как он провёл с нами полноценные предсезонные сборы», - добавил специалист.

Напомним, что в прошлом сезоне Максим Глушенков провёл в российском чемпионате в составе самарского клуба 28 матчей, в которых забил семь мячей и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Максим Глушенков
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