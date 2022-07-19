Полузащитник «Спартака»: Абаскаль хочет, чтобы мы всегда шли вперёд

Российский полузащитник столичного «Спартака» Даниил Денисов рассказал журналистам о впечатлениях от совместной работы с тренером Гильермо Абаскалем.

Денисов сказал в эфире канала «Россия 24», что если кратко говорить о системе Абаскаля, то испанский специалист хочет, чтобы его команда доминировала на поле. Молодой полузащитник отметил, что «Спартак» должен много владеть мячом и прессинговать на чужой половине поля.

«Абаскаль хочет, чтобы мы всегда шли только вперёд», - добавил Денисов.

Напомним, что Гильермо Абаскаль этим летом официально возглавил московскую команду. До этого испанец работал в швейцарском «Базеле».