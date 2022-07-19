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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Спартака»: Абаскаль хочет, чтобы мы всегда шли вперёд

19 Июля 2022 • 05:07 Комментировать

Российский полузащитник столичного «Спартака» Даниил Денисов рассказал журналистам о впечатлениях от совместной работы с тренером Гильермо Абаскалем.

Денисов сказал в эфире канала «Россия 24», что если кратко говорить о системе Абаскаля, то испанский специалист хочет, чтобы его команда доминировала на поле. Молодой полузащитник отметил, что «Спартак» должен много владеть мячом и прессинговать на чужой половине поля.

«Абаскаль хочет, чтобы мы всегда шли только вперёд», - добавил Денисов.

Напомним, что Гильермо Абаскаль этим летом официально возглавил московскую команду. До этого испанец работал в швейцарском «Базеле».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Денисов Гильермо Абаскаль
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