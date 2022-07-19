Названы примерные сроки восстановления Кайо

Бразильский защитник «Краснодара» Кайо, получивший травму в товарищеской встрече, может вернуться на поле через четыре недели. Об этом рассказал Витор Гарбуйо де Алмейда, пресс-атташе компании NG Soccer, которая представляет интересы игрока.

Во время контрольного матча против «Ростова» (2:1) 10 июля футболист был заменен уже после пяти минут игры. Тогда же в СМИ появились предположения, что игрок получил разрыв крестообразной связки, однако вскоре эта информация получила опровержение.

«Кайо чувствует себя хорошо и быстро восстанавливается. С травмой будут разбираться спокойно и терпеливо. Клуб не хочет торопиться с восстановлением. Через четыре недели Кайо снова сможет играть», - приводит слова пресс-атташе Sport24.