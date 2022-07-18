Нигматуллин про Дзюбу: «Переход в Азербайджан выглядит из области фантастики»

Нападающий Артём Дзюба находится в активном поиске своей новой команды, ему нет места в питерском «Зените», и слухи отправляют Дзюбу в чемпионат Азербайджана, откуда, якобы, есть щедрые предложения для 33-летнего игрока. Однако Руслан Нигматуллин, бывший голкипер московского «Спартака» и российской сборной, в подобную перспективу не верит. Более того. он назвал ее «фантастической».

- Не очень верю в переезд Дзюбы в Азербайджан. Ничего против азербайджанского чемпионата не имею, но слишком уж большая разница в классе. Да и страна экзотическая для Артёма. Переход в Азербайджан выглядит немного фантастически,- цитирует слова Нигматуллина «Чемпионат».

В прошлом сезоне Дзюба забил 11 голов в матчах чемпионата России.