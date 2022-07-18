Широков не верит в то, что Дзюба отправится в Азербайджан

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Роман Широков скептически относится к гипотетическому трансферу Артёма Дзюбы в Азербайджан. Он считает, что в конечном итоге его бывший партнер по команде найдет себе место в чемпионате России. По мнению Широкова, помимо сомнительных спортивных перспектив, он не верит и в то, что Дзюба будет грести деньги лопатами в Азербайджане.

- Думаю, что в Азербайджан Дзюба не поедет — договорился и останется в России. Не думаю, что он грезит желанием попасть в Азербайджан. Я уверен, что там не дадут столько денег, - цитирует Широкова «Чемпионат».

Надо заметить, что и «Карабах», и «Нефтчи», главные клубы «Азербайджана», опровергли слухи о контактах с 33-летним форвардом.