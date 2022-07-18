Радченко поддержит Дзюбу, если тот выберет Азербайджан

Бывший форвард московского «Спартака» и российской сборной Дмитрий Радченко, забивавший в свое время два гола в ворота мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», поддержит Артёма Дзюбу в том случае, если последний решит продолжить выступления в чемпионате Азербайджана. Радченко уверен в том, что Дзюба горит желанием играть.

- Знаю точно, что Артём хочет продолжить свою карьеру. Если стороны сойдутся, то вполне возможно может оказаться в Азербайджане. Азербайджан — хороший вариант для продолжения карьеры? Просто нет возможности играть в других местах. Может быть, тот проект, который в Азербайджане, его заинтересовал, - цитирует Радченко «Чемпионат».

Надо заметить, что и «Карабах», и «Нефтчи», главные клубы «Азербайджана», опровергли слухи о контактах с 33-летним форвардом.