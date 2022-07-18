«Пока рано давать какие-либо оценки. Так бывает, что команда эмоционально, психологически не подготовилась как следует. Может быть, показалось, что легко возьмут свои игры. Поэтому выводы делать рано. Я не сомневаюсь, что борьба в этом сезоне будет интересная», — сказал Непомнящий.
Напомним, в первом туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками», пропустив мяч на 85-й минуте. «Локомотив» на своём поле в большинстве не смог победить «Пари НН» (1:1). «Краснодар» сыграл в результативную ничью с новичком РПЛ «Факелом» (2:2).