Известный российский тренер Валерий Непомнящий в интервью корреспондентуКопачеву Евгению назвал причины, почему «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив», будучи фаворитами, не смогли выиграть свои матчи.

«Пока рано давать какие-либо оценки. Так бывает, что команда эмоционально, психологически не подготовилась как следует. Может быть, показалось, что легко возьмут свои игры. Поэтому выводы делать рано. Я не сомневаюсь, что борьба в этом сезоне будет интересная», — сказал Непомнящий.

Напомним, в первом туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками», пропустив мяч на 85-й минуте. «Локомотив» на своём поле в большинстве не смог победить «Пари НН» (1:1). «Краснодар» сыграл в результативную ничью с новичком РПЛ «Факелом» (2:2).