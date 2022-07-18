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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий назвал причины, почему фавориты РПЛ потеряли очки в своих матчах эксклюзив

18 Июля 2022 • 22:25 Комментировать
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению назвал причины, почему «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив», будучи фаворитами, не смогли выиграть свои матчи.

«Пока рано давать какие-либо оценки. Так бывает, что команда эмоционально, психологически не подготовилась как следует. Может быть, показалось, что легко возьмут свои игры. Поэтому выводы делать рано. Я не сомневаюсь, что борьба в этом сезоне будет интересная», — сказал Непомнящий.

Напомним, в первом туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками», пропустив мяч на 85-й минуте. «Локомотив» на своём поле в большинстве не смог победить «Пари НН» (1:1). «Краснодар» сыграл в результативную ничью с новичком РПЛ «Факелом» (2:2).


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Краснодар Валерий Непомнящий РПЛ
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