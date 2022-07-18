Агаларов высказался о возможном возвращении «Уфы» в РПЛ

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов оценил шансы «Уфы» вернуться в Российскую премьер-лигу.

«Собирается крепкая молодая команда. В коллективе хорошая атмосфера и дух. Ребята верят друг в друга. Если «Уфа» стартанет хорошо, как и должна, у нее большие шансы вернуться в РПЛ», — приводит слова Агаларова Sport 24.

Футболист считает, что уфимский клуб точно не прекратит свое существование.

В первом туре Первой лиги «Уфа» потерпела поражение от «Кубани» со счетом 0:2. В следующем матче башкирцы встретятся с ульяновской «Волгой», матч пройдет 23 июля, начало запланировано на 14:00 по московскому времени.