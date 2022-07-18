​Варела: «Остаюсь в «Динамо»

Защитник Гильермо Варела дал комментарий по поводу своего будущего. 29-летний футболист отметил, что будет продолжать играть за московское «Динамо».

«Да, я остаюсь. У меня ещё есть контракт с «Динамо». Готов ли я отыграть в этой команде весь сезон? Да, я готов!» - высказался Варела, слова которого на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«Динамо» начало новый чемпионат с домашней ничьей с «Ростовом» - 1:1. Гильермо Варела провёл на футбольном поле все 90 минут.

Добавим, что Гильермо Варела выступает за «Динамо» с осени 2020 года.

Следующий матч чемпионата России «Динамо» проведёт 24 июля против «Торпедо».