Петржела: Дзюбе будет тяжело играть в Азербайджане

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением на возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в азербайджанский клуб.

«Если Дзюба действительно уедет в Азербайджан, мне будет его жалко», — цитирует Петржелу Sport 24.

По мнению эксперта, в Азербайджане тяжело играть из-за жаркого климата, поэтому Дзюбе будет там крайне сложно, это плохой вариант для игрока.

Специалист считает, что 33-летнему форварду лучше остаться в России, но у него слишком большие запросы, которые не соответствуют нынешнему игровому уровню футболиста.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба вылетел в Баку для проведения переговоров с «Нефтчи» или «Карабахом».