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​Шиманьски может перейти в топ-клуб Голландии

18 Июля 2022 • 18:47 Комментировать

Полузащитник «Динамо» Себастиан Шиманьски может сменить клубную прописку в ближайшее время. Как сообщает журналист Томаш Влодарчик, 23-летний футболист близок к переходу в голландский «Фейеноорд». Речь может пойти об аренде с включением в сделку опции возможного выкупа.

Напомним, что после воскресной игры Российской премьер-лиги против «Ростова» главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович предположил, что в этом сезоне Себастиан Шиманьски за команду не сыграет.

Специалисты из авторитетного портала transfermarkt оценивают Себастиана Шиманьски в 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Динамо Москва Себастиан Шиманьски Трансферы футбола - лето 2022
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