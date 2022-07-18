​Шиманьски может перейти в топ-клуб Голландии

Полузащитник «Динамо» Себастиан Шиманьски может сменить клубную прописку в ближайшее время. Как сообщает журналист Томаш Влодарчик, 23-летний футболист близок к переходу в голландский «Фейеноорд». Речь может пойти об аренде с включением в сделку опции возможного выкупа.

Напомним, что после воскресной игры Российской премьер-лиги против «Ростова» главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович предположил, что в этом сезоне Себастиан Шиманьски за команду не сыграет.

Специалисты из авторитетного портала transfermarkt оценивают Себастиана Шиманьски в 14 миллионов евро.