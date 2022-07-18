Агент Новосельцева высказался о будущем футболиста

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Ивана Новосельцева, поделился информацией о будущем своего клиента.

«Ситуация с поиском клуба самая продвинутая. Были варианты, но где-то не сходились по личным условиям. Ведем переговоры с рядом клубов», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Агент надеется, что в ближайшее время наступит ясность о будущем футболиста. Речь идет об одном российском и одном зарубежном клубе.

Минувший сезон Новосельцев провел в тульском «Арсенале», который покинул свободным агентом по окончании контракта. Он провел 15 встреч в РПЛ и забил один мяч.