​Два бразильских новичка «Зенита» успешно прошли обследование

В ближайшее время состав «Зенита» пополнят два новичка – вратарь Иван Куарежма и хавбек Густаво Мантуан. Бразильские футболисты уже успели успешно пройти медицинское обследование, о чём рассказал их агент Луис Фернандо Гарсия, слова которого приводит «РИА Новости».

Напомним, что Иван Куарежма и Густаво Мантуан были арендованы у «Коринтианса» в рамках сделки по Юри Алберто, отправившегося в обратном направлении.

«Зенит» начал новый чемпионат с ничьей с «Химками» (1:1). Теперь команда Сергея Семака готовится к поединку с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в пятницу, 22 июля.