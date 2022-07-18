​Колосков: «Жалко, что в России Дзюба никому не понадобился»

Артём Дзюба продолжает искать себе новое место работы, параллельно поддерживая форму на тренировках «Рубина». В понедельник в прессе появились слухи о вариантах Дзюбы в Азербайджане. Комментарий на этот счёт дал Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза.

По словам Колоскова, Азербайджан является не лучшим вариантом для Дзюбы, учитывая уровень местного футбола. При этом почётный президент РФС отметил, что в условиях отсутствия спроса футболист начинает изучать разные варианты.

«Нам здесь явно будет его не хватать. Жалко, что никому не понадобился в России в качестве игрока», - высказался Колосков для «Чемпионата».

Добавим, что в августе Артёму Дзюбе исполнится 34 года.