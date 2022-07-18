​В ЦСКА отреагировали на слухи о Марио Фернандесе

В последние недели слухи связывают Марио Фернандеса с бразильскими клубами. Так, например, в понедельник в прессе проскочила информация о скором подписании игроком контракта с «Сантосом». Комментарий на этот счёт дал Кирилл Брейдо, который возглавляет в ЦСКА службу коммуникаций.

«Буквально только что Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА – прим.) и наш специалист по международным отношениям и большой друг Марио Максим Головлев созвонились с ним. И Марио лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен», - слова представителя московского клуба приводит телеграм-канал «Ложа прессы».

Напомним, что по завершению сезона 2021/2022 Марио Фернандес объявил о решении приостановить свою футбольную карьеру. Цвета ЦСКА игрок защищал на протяжении десяти сезонов. Фернандес имеет российский паспорт – за сборную он провёл 33 матча.