​Терентьев: «Некоторые легионеры даже не прощались»

Футболист «Ростова» Денис Терентьев высказался об отъезде из команды Али Соу и других легионеров.

«Али в один день собрался и уехал, я даже не успел с ним попрощаться. Но ребята попрощались. Это был последний иностранец, который у нас оставался. Он хороший парень. Некоторые же даже в группу ничего не писали, просто удалялись из чата. Кто-то прощался, кто-то – нет», - высказался Терентьев для журналистов «Спорт-Экспресса».

Напомним, что «Ростов» начал новый чемпионат с гостевой ничьей с «Динамо». Команды обменялись голами – 1:1.

Следующий матч «Ростов» тоже проведёт в Москве – против «Локомотива». Команды выяснят отношения на футбольном поле в воскресенье, 24 июня.