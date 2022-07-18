Агаларов: Не стал бы делать селфи во время матча

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов прокомментировал селфи Виталия Лисаковича после забитого мяча в матче «Рубин» - «Уфа».

«Мне не холодно и не жарко от этого. Захотел — сделал, ничего такого в этом нет. Если бы «Рубин» выиграл, селфи Лисаковича обсуждали бы с положительной стороны. Но получилось наоборот», — цитирует Агаларова Sport 24.

Форвард заявил, что на месте Лисаковича он бы не стал так поступать.

Напомним, нападающий «Рубина» Виталий Лисакович сделал селфи после забитого мяча в матче последнего тура чемпионата России против «Уфы». Затем казанский клуб пропустил два гола и вылетел в Первую лигу.