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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агаларов: Не стал бы делать селфи во время матча

18 Июля 2022 • 15:34 Комментировать

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов прокомментировал селфи Виталия Лисаковича после забитого мяча в матче «Рубин» - «Уфа».   

«Мне не холодно и не жарко от этого. Захотел — сделал, ничего такого в этом нет. Если бы «Рубин» выиграл, селфи Лисаковича обсуждали бы с положительной стороны. Но получилось наоборот», — цитирует Агаларова Sport 24.

Форвард заявил, что на месте Лисаковича он бы не стал так поступать.

Напомним, нападающий «Рубина» Виталий Лисакович сделал селфи после забитого мяча в матче последнего тура чемпионата России против «Уфы». Затем казанский клуб пропустил два гола и вылетел в Первую лигу.   

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Уфа Ахмат Виталий Лисакович Гамид Агаларов
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