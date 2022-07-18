​Канчельскис дал понять, что Дзюбе стоило подписать контракт с клубом из Турции

Артём Дзюба продолжает находиться в поиске нового клуба после истечения срока трудового соглашения с «Рубином». Поговаривают, что у 33-летнего форварда был вариант или варианты в Турции, но он отказался из-за финансовых разногласий. Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис дал понять, что Дзюбе стоило согласиться на предложение турецкого клуба.

«Во-первых, у них [клубов из Турции] преимущество в том, что чемпионаты не хуже российских. Во-вторых, он мог бы играть в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Может денег и меньше, но как в «Зените» платить Артёму не будут, даже в Азербайджане», - высказался Канчельскис для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в настоящий момент Артём Дзюба тренируется с «Рубином» для поддержания формы. Казанскую команду возглавляет Леонид Слуцким, с которым Дзюба имеет хорошие отношения.