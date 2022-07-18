​Два новичка проходят медосмотр в «Зените»

В обозримом будущем рулевой «Зенита» Сергей Семак получит в своё распоряжение ещё двоих футболистов. Речь идёт о голкипере Иване и полузащитнике Густаво Мантуане. Эти игроки переходят в стан «сине-бело-голубых» на правах аренды после ухода в «Коринтианс» Юри Алберто.

По словам Александра Медведева, занимающего должность генерального директора «Зенита», на текущий момент Иван и Густано Мантуан проходят медицинское обследование в клубе. Комментарий Медведева приводит ТАСС.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в пятницу, 22 июля. В этот день команда Сергея Семака сыграет с «Крыльями Советов».