​Двое представителей «Лукойла» могут оказаться в совете директоров «Спартака»

В совете директоров «Спартака» в обозримом будущем могут произойти перемены. Как сообщает телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!», в совет директоров московского клуба могут войти два представителя «Лукойла». О ком именно идёт речь, не уточняется.

Напомним, что «Спартак» начал новый чемпионат с набора одного очка в Грозном – матч с «Ахматом» завершился со счётом 1:1. Теперь команда Гильермо Абаскаля готовится к поединку второго тура Российской премьер-лиги против «Краснодара». Игра пройдёт в субботу, 23 июля.

Отметим, что в последние годы фанаты «Спартака» регулярно критикуют владельца клуба Леонида Федуна.