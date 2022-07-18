Тарханов назвал главную проблему «Спартака»

Известный российский тренер Александр Тарханов назвал самую слабую, по его мнению, линию московского «Спартака». Согласно словам специалиста, это опорная зона.

«Сейчас там собраны игроки, заточенные на оборону. У них нет организаторских способностей. Чем быстрее «Спартак» решит эту проблему, тем будет легче», - передает слова тренера «Спорт-экспресс».

Напомним, что перед стартом нового сезона «Спартак» сменил главного тренера. Пост наставника «народной команды» занял испанец Гильермо Абаскаль.

Под руководством нового тренера «красно-белые» с ничьей стартовали в новом сезоне РПЛ. Столичный клуб сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).