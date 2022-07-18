Стало известно место похорон экс-тренера «Спартака» Ярцева

Стало известно место похорон экс-тренера московского «Спартака» и национальной сборной России Георгия Ярцева.

Как информирует пресс-служба РФС, тренера похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с Ярцевым состоится в академии «Спартака» завтра, 19 июля. Начало в 10:00 по московскому времени. В 12:00 пройдет отпевание в храме Воскресения Христова в Скольниках.

О смерти Георгия Александровича стало известно в пятницу, 15 июля. Тренер ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Ярцев в бытность тренером поработал со «Спартаком», «Динамо», «Торпедо» и «Ротором». С 2003 по 2005 год он работал в сборной России.