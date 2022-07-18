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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа оценил уровень футбола в России

18 Июля 2022 • 11:18 Комментировать

Один из ведущих игроков «Сочи» Кристиан Нобоа поговорил об уровне футбола в российской Премьер-лиге.

«Уровень РПЛ чуть-чуть упал. Есть очень хорошие русские футболисты, но тяжело найти сильных иностранцев. Раньше был другой уровень, потому что были иностранцы, они помогали», - поведал эквадорский полузащитник в интервью «Спорт-экспрессу».

Ранее международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать соглашения с клубами РПЛ до конца июня следующего года.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Нобоа провел 25 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа
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